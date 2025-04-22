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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 5 عمال إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بالعجمي

مصرع وإصابة 5 عمال
مصرع وإصابة 5 عمال إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي
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شهدت منطقة العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع ثلاثة عمال وإصابة اثنين آخرين، إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة معالجة الكيلو 21.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عدد من العمال داخل بيارة صرف صحي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع عمال إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع ثلاثة عمال في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

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