رئيس الشيوخ يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة برلمانية مشتركة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة ، بشأن هيكلة و تطوير شركات قطاع الاعمال العام و التحول الصناعي الاخضر في الشركات القابضة ،إلي لجنة مشتركة من لجان الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعة و الطاقة و الثقافة و الاعلام لمناقشتها و اعداد تقرير عنها.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 آلاف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام،.

تعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة

وقال، إن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.