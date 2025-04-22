محافظ الأقصر يزور مطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة.. صور

قدم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لمطرانية أرمنت للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، في لفتة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

زيارة محافظ الأقصر

كان في استقبال محافظ الأقصر، ومرافقيه، الأنبا يواقيم أسقف إسنا أرمنت، والقس هدرا لطيف مسئول العلاقات العامة بأرمنت، والقمص دوماديوس عبد السيد كاهن كنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات، والقس كيرلس جوهر كاهن كنيسة العذراء جبل أرمنت، والقس أنطونيس صدقى كاهن كنيسة مارجرجس أرمنت الوابورات، والقس أمونيوس محفوظ كاهن كنيسة الملاك بعزبة جاد، ورومانى نادر منسق لجنة العلاقات العامة بالإيبارشية.

وخلال زيارته عبر محافظ الأقصر، عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج وطني واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية.

ومن جانبهم، أعرب القساوسة بمطرانية أرمنت، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، موجّهًين الشكر لمحافظ الأقصر وكافة القيادات المشاركة على تهنئتهم ومشاركتهم احتفالات عيد القيامة المجيد.

رافق محافظ الأقصر خلال الزيارة، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت ، وحجازى النحاس نائب رئيس مدينة ارمنت وعددا من التنفيذين بمركز أرمنت.

رئيس مدينة أرمنت يقدم التهنئة للأخوة الأقباط

وكان العميد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، قد قام بزيارة دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، برفقة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ومديرى الإدارات.

وقدم العميد الهواري، تهنئة المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة ومركز أرمنت، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار ويحمي وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذة الزيارة تأتي تعبيرًا عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، ورسالة هامة للعالم أجمع تؤكد أن المصريين يحتفلون معا بكل المناسبات في جو من المودة والمحبة.

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