موعد مباراة ضمك والنصر اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بدوري روشن في تمام السادسة وخمس دقائق نحو ملعب "المحالة" باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ضمك الذي يستضيف نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

ويضم فريق ضمك السعودي بين صفوفه المحترف المصري طارق حامد، اللاعب السابق للمنتخب الوطني.

موقع ضمك والنصر في ترتيب دوري "روشن"

ويدخل فريق النصر الذى يضم بين صفوفه أفضل لاعبي العالم الدون البرتغالي كريستيانو رونالد، والسنغالي ساديو ماني، المباراة وهو فى المركز الثالث فى ترتيب دورى روشن برصيد 57 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف الهلال محتل الوصافة، وبـ 8 نقاط خلف الاتحاد متصدر الترتيب، وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق ضمك اللقاء وهو فى المركز الـ 11، برصيد 31 نقطة.

رحلة البحث عن صدارة ترتيب الدوري السعودي

ويسعى فريق النصر للظفر بالثلاث نقاط من أجل المضى قدما نحو صدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما يبحث ضمك عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر.

القنوات الناقلة بمباراة ضمك والنصر اليوم في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة ضمك والنصر، عبر قناة SSC SPORT HD1 وSSC SPORT SD1.