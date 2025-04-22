محافظ دمياط يناقش الأعمال التنسيقية لتنفيذ مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر

ناقش الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأعمال التنسيقية لتنفيذ مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي، وذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق بدمياط.

تطوير المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير

حيث بحث "محافظ دمياط" مخطط المشروع المقرر تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بالقطاع الواصل من القناة الملاحية حتى بوابة المدينة، حيث يشمل خطة التنسيق تحديد مسار الخط الناقل قطر 1000 مللي لتدعيم تغذية رأس البر بمياه الشرب.

تغطية ترعة السنانية في دمياط

كما ناقش الدكتور أيمن الشهابي خطة المشروع التي ستتضمن تغطية ترعة السنانية، وإنشاء طريق أسفلتي يتضمن حارتين لكل اتجاه بعرض 7.80 متر للاتجاه الواحد ، وكذا إنشاء جزيرة وسطى بعرض 2 متر، و تنفيذ أعمال الإنارة بها والتشجير.

وأكد محافظ دمياط على أهمية هذا المشروع لتطوير هذا الشريان الهام المؤدي إلى المدينة السياحية، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات للتنفيذ وفقًا للخطة المُعدة للمشروع.

يأتي هذا في ضوء متابعة ما تم من مراحل الإعداد والتصميم لمشروع تطوير الطريق الغربي ومشروع المرحلة الثانية من الخط الناقل لمياه الشرب والتي تم ادراجها منذ ما يقرب من شهرين بخطة العام المالى الحالي والمتابعة الدورية لخطط التنفيذ في أقرب وقت.

وعلى صعيد آخر، تابع المحافظ الأعمال الجارية التي تنفذها مديرية الطرق لرصف ورد الشىء لأصله بعدد من المناطق، وترميم القطوعات بما يدعم خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكات الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان لأهل ومرتادي المحافظة.

وأعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن قيام المحافظة باتخاذ خطوات عديدة لاستعادة مكانة مدينة رأس البر على الخريطة السياحية المصرية وجعلها مقصد للزائرين من كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن المدينة تحظى بمكانة كبيرة في نفوس المصريين منذ زمن بعيد، وأن المحافظة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المدينة والتى تشهد إقبال كبير خلال مواسم الصيف.

حيث تم الإشارة إلى أن من بين تلك الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا هو العمل على ضبط المنظومة الخاصة بكافيتريات الشاطئ بما يعود بالنفع على المستأجرين والمواطنين من مرتادي المدينة وأيضًا المحافظة، وذلك بمد مدة التعاقد عام آخر من نهايته في سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025 مع زيادة نسبة 25%.