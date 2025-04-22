القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط.. صور

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا الى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، الذى يأتى تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 43 لتحرير سيناء.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط

حفل تخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، التي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والانضباط العسكرى الراقى .

واختتمت العروض بالعرض العسكرى بمشاركة مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.



وأعلن كبير معلمى كلية الضباط الإحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلماً تسجيلياً عن نقيب شهيد إبراهيم السيد عواد أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة والذى أطلق اسمه على الدفعة 167 ضباط احتياط .



وألقى اللواء أح بهاء السيد عبدالرحيم، مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقاً لمنظومة علمية ومعايير دقيقة ليكونوا خير نموذج للشباب المصرى القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

حضر فعاليات الإحتفال اللواء أ ح أسامة نجا مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين .