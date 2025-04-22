بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن بروض الفرج

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة المتهم بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة بمنطقة روض الفرج، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

فيديو سرقة بأسلوب المغافلة بروض الفرج

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى منه بأسلوب "المغافلة" حال سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش - مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

