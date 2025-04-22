صيدلة جامعة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا بقسم الكيمياء الحيوية

نظّمت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف الأهلية يومًا علميًا بقسم الكيمياء الحيوية لطلاب الفرقة الثانية، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد أسامة الجندي، عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رانيا محمد سرحان، مدير برنامج الصيدلة.

تطوير العملية التعليمية

وأكد الدكتور منصور حسن، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية الجامعة في تطوير العملية التعليمية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

استيعاب الطلاب للمفاهيم العلمية

وشهد اليوم العلمي تقديم عدد من العروض التي عكست مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم العلمية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بمستوى التنظيم والتميز الواضح في أداء طلاب الفرقة الثانية.

كما شهد اليوم حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الكيمياء الحيوية، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بما قدمه الطلاب من مشروعات وعروض متميزة، تعكس الفهم العميق والقدرة على توظيف المعلومات النظرية بشكل عملي ومبتكر، مؤكدين أن هذا المستوى الواعد يعكس جهود الكلية في تطوير المنظومة التعليمية وتحفيز الطلاب على التميز العلمي.