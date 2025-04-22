3 شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 3 شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن القطاع شهد خلال ساعات الليل وفجر اليوم، تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف بشكل مركز المعدات والآليات الثقيلة العاملة في إزالة الأنقاض وفتح الطرق، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية شملت مناطق متعددة في شمال وجنوب القطاع، مخلفة دمارًا واسعًا في البنية التحتية وخسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على كراج بلدية جباليا النزلة، حيث كانت تتواجد ست إلى تسع جرافات دخلت إلى غزة من مصر خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه الآليات كانت تستخدم لأغراض إنسانية، أبرزها فتح الطرق وتوزيع المياه الصالحة للشرب، إلى جانب مركبة مخصصة للصرف الصحي، وجميعها تم تدميرها بالكامل في الغارة.

وتابع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وفق ما أكدت مصادر طبية فلسطينية. كما شنت طائرة مسيرة هجومًا على خيمة في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد مواطن آخر وإصابة ستة بجراح.