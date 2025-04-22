سرقوا كابلات كهربائية تابعة لأحد المشروعات.. قرار جديد ضد لصوص النزهة

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عاطلين المتهمين بسرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة النزهة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

سرقة كابلات كهرباء بالنزهة

وكانت البداية بورود بلاغ إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطلين بسرقة الكابلات الكهربائية التابعة لإحدى المشروعات بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية ضغط عالى "خاصة بإحدى المشروعات"، وبحوزتهما (7 كابلات كهربائية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.