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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فلسطين تكرم عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
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 كرّم وفد فلسطين عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، تقديرًا للدور المصري الرائد والداعم للقضية الفلسطينية، حيث قدّم  النقابي عيد النامولي عضو الأمانه العامة ورئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع مصر، درع الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، نيابة عن سعادة الأمين العام كامل حميد.

الامتنان العميق لمواقف مصر العروبية الأصيلة

ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن الامتنان العميق لمواقف مصر العروبية الأصيلة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تظل مصر الحضن الدافئ للقضية الفلسطينية ولعمال فلسطين.

عمال مصر وعمّال فلسطين هم يدٌ واحدة

إن عمال مصر وعمّال فلسطين هم يدٌ واحدة، وقلبٌ واحد، يجمعهم النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية. واتحاد عمال مصر، بقيادة الأستاذ عبد المنعم الجمل، لا يدخر جهدًا في دعم وتعزيز دور عمال فلسطين في المحافل العربية والدولية، وكان ولا يزال الحصن المنيع والبيت الكبير لعمال فلسطين والعرب جميعًا.

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