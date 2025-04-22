مجلس مدينة الأقصر يواصل حملاته ضد عربات الحنطور المخالفة لتعليمات المحافظ.. صور

نفذت سلطات مجلس مدينة الأقصر، حملات مكبرة على عربات الحنطور، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

حملات الحمطور

التحفظ على عدد 6 عربات حنطور مخالفة

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه في هذا السياق، تم تنفيذ حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بمنطقة ميدان أبو الحجاج وعدد من شوارع وسط مدينة الأقصر، موضحًا أن الحملات أسفرت عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور لمخالفتهم شروط الترخيص بدون لوحه معدنية مع وجود حفاضات متهالكه للخيول، كما مصادرة عدد (4) عربة حنطور قيادة أطفال حديث سن، كمت تحرير (٦) محاضر نظافة، كما تم تحرير محاضر نظافة وعدم تركيب حفاضات لعدد (٤) عربات حنطور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الحملات، تم التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون، وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، كما قامت سلطات مدينة الأقصر بتنفيذ أعمال إحلال وتركيب عدد (25) حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي الذي ينبغي أن يظهر عليه أصحاب الحناطير أمام السائحين والضيوف الأجانب وزائرى المحافظة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابة لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكداً أنه تم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات، وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

محافظ الأقصر يصدر تعليمات مشددة بخصوص عربات الحنطور

وكان محافظ الأقصر، قد وجه رؤساء المراكز والمدن، بضرورة شن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحظة، والقيام بأعمال إحلال وتركيب حفاضات خيول جديدة لعربات الحنطور لمكافحة والحد من مخلفات الخيول بالشوارع بصورة عشوائية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية.

وشدد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره على ضرورة إتخاذ إجراءات رادعة، ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني، أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات بصفة دورية منتظمة، مؤكداً أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

شارك في الحملات، حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وحجاج نبوي نائب رئيس المنطقة، وأسامه محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، برفقة مسؤولي حي وسط وجنوب والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع النقابة العامه للنقل البطئ.

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