"عصابة الشرطة المزيفة" تستولي على حمولة سجائر بنصف مليون جنيه في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي 6 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابى انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولي علي حمولة سجائر من تاجر بقيمة نصف مليون جنيه بمنطقة الهرم.
عصابة الشرطة المزيفة تستولي علي حمولة سجائر
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من تاجر مواد غذائية يتهم فيه مجهولين باستيقافه حال سيره بسيارته والاستيلاء منه علي حمولة سجائر بنصف مليون جنيه بعدما انتحلوا صفة ضباط شرطة بدائرة القسم.
وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.