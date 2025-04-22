وفد جامعة كفر الشيخ ومجلس اتحاد الطلبة يزورون كنيسة مارمينا

زار وفد جامعة كفر الشيخ، ومجلس اتحاد طلبة الجامعة (أسرة طلاب من أجل مصر)، اليوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025، كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمحافظة كفر الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

ضم وفد جامعة كفر الشيخ، الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مروة غلاب نائب المنسق العام لاسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور هاني برج منسق اسرة طلاب من اجل مصر بكلية الطب البشري، ومجلس إتحاد طلبة الجامعة (أسرة طلاب من أجل مصر) .

السماحة الدينية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته، لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التهنئة للأخوة المسيحيين، داعين المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وأهلها، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل الدولة بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، وتحقيق التنمية والتعمير والازدهار، وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

هذا وقد استقبلت كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمحافظة كفر الشيخ، زيارة وفد الجامعة بحفاوة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع المصريين.

وثمن قساوسة الكنيسة، حضور اتحاد طلبة الجامعة (أسرة طلاب من أجل مصر) للتهنئة بالعيد، مؤكدين على أهمية هذة المبادرات التي تعزز روح المحبة والود بين الطلبة.

كان الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامه المجيد، أعرب فيها عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين، داعياً المولي عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان في ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني، مشيراً إلى أن احتفال جموع المصريين بهذه المناسبة العظيمة يعكس روح التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ويعزز الأمل في مستقبل يسوده الرخاء والسلام في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.