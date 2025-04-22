رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

استعراض الأنشطة

اشارالدكتورأحمدالقاصد، إلي أنه تم خلال الإجتماع استعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر مارس، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد إنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها من معرض القاهرة الدولى للكتاب أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات .

الضوابط والمعايير الاسترشادية

كما تم مناقشة بعض الضوابط والمعايير الإسترشادية لقبول أوعية المعلومات المهداة إلي مكتبات كليات الجامعة بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف "القاصد" أنه تم إستلام وحفظ ١١٦ رسالة دكتوراه وماجستير إلي جانب ربط ١١٠ رسائل علي موقع FLS خلال شهر مارس.

كما أشار رئيس الجامعة إلي عقد عدة ورش عمل للعاملين بالمكتبة السمعية والبصرية بالادارة العامة للمكتبات ومكتبات الكليات لتدريب العاملين و تعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها المكتبات .