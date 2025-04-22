وزير الخارجية: الاتصالات المصرية مستمرة مع كل الأطراف لوقف أعمال القتل والترويع الإسرائيلية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الاتصالات المصرية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية مستمرة لوقف كل أعمال القتل والترويع التي تمارسها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرأي العام الإقليمي والدولي يصيبه الكثير من خيبة الأمل بسبب الممارسات الإسرائيلية.

وأضاف "عبد العاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء: "نسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من ممارسة مهامها بشكل كامل"، موضحًا: "نرفض انتهاك إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك واستباحتها للتراب الوطني السوري.

وتابع، أن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أنه يجب الامتناع عن سياسة المعايير المزدوجة.