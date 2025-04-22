رئيس جامعة المنوفية يتابع سير العمل الأكاديمي بالكليات خلال لقائه مع العمداء

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعًا "أون لاين" مع عمداء الكليات؛ لمتابعة سير العمل الأكاديمي والإداري بالكليات، ومناقشة الخطط الاستراتيجية للفصل الدراسي الحالي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالكليات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

حضور كبير

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع الذى عقد بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة بتقديم التهنئة لجميع منتسبي الجامعة من الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

متابعه العملية التعليمية

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي في إطار التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ومتابعة العملية التعليمية والاستعدادات الجارية لفترة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، لضمان تحقيق الجودة والتأكد من تذليل أي عقبات، وتلبية احتياجات الكليات لضمان سير الامتحانات بانتظام.

محو الأمية وتعليم الكبار

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات والطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة نجاحهم في محو أمية عدد 6042 مواطن ومواطنة خلال دورة يناير ٢٠٢٥ وبذلك تكون الجامعة قد نجحت في محو أمية عدد 10175 مواطن منذ عام ٢٠١٤ بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم فعاليات الندوة التثقيفية "ابني وعيك.. الشباب والأمن القومي" التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى الاقبال الطلابى الذى شهدته الندوة وتفاعلهم مع المتحدثين، مؤكدا أن جامعة المنوفية حرصت على استضافة هذه المبادرة الهامة لنؤكد أن بناء الوعي ليس شعارًا، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة قائمة على المشاركة الفاعلة والتنمية الشاملة، وتنفيذا لتوجهات واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقضية تنمية الوعي السياسي للشباب باعتبارهم المحرك الأساسي لصناعة مستقبل الوطن، وتأكيدا أن الوعي السياسى هو الدرع الحصين الذي يحمي الأفراد والمجتمعات من الانحراف الفكري، والتبعية الثقافية، والاستقطاب السياسي.

المتابعة المستمرة

واختتم رئيس الجامعة الاجتماع مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى لضمان سير الدراسة وفق أعلى معايير الجودة، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، ومتابعة نسب حضور الطلاب وانتظامهم، وتقييم جودة المحتوى التعليمي المقدم، مع الالتزام بخطة الأنشطة الطلابية، موجها العمداء بإعداد تقارير أسبوعية عن سير العملية التعليمية، واستعدادات الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.