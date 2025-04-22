وزير الخارجية اللبناني: نشيد بالدعم المصري لبلادنا

أشاد يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني، بالدعم المصري للبنان، والذي يعول على مصر في دعم جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وذلك خلال كلمته التي نقلتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أن لبنان مر بالعديد من الظروف القاسية في السنوات الأخيرة، ويوجد نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون عبئا على الدولة والاقتصاد اللبناني.

وتابع وزير الخارجية "لبنان يدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة".

كما أوضح ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرا الى ان سياسة الحكومة اللبنانية حاليا تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح في يد الدولة.