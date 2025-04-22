وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا في مصر ويوجه بدعم صناعة التعهيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا (Intelcia) بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في خطوة تعكس توسع الشركة العالمي وتعزيز حضورها في السوق المصري.

إنتلسيا تضاعف مراكزها وتوفر 1300 فرصة عمل جديدة

أعلنت الشركة خلال الافتتاح عن خطتها لافتتاح مركزين إضافيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية بحلول 2026، ليصل عدد مراكزها في مصر إلى أربعة مراكز، وتوفير 1300 فرصة عمل جديدة، مما يرفع عدد موظفيها في مصر إلى نحو 4000 متخصص.

خدمات متعددة اللغات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعهيد

تقدم إنتلسيا خدماتها لعملاء في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج بسبع لغات، مما يعزز مكانة مصر كمركز تميز إقليمي لخدمات التعهيد وتجربة العملاء.

مصر وجهة مثالية للاستثمار في الكفاءات الشابة

أكد الدكتور عمرو طلعت أن توسع الشركة في مصر يعكس الثقة في الكفاءات المصرية القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالمية، مشيرًا إلى أن مصر تخرج أكثر من 750 ألف خريج جامعي سنويًا، وتنفذ الوزارة برامج ومبادرات لتأهيل الشباب في قطاع التعهيد.

وقال كريم برنوصى، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتلسيا، إن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط النمو العالمي، مشيدًا ببيئة الاستثمار في مصر.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، أن مصر تقدم منظومة متكاملة في مجال التعهيد تشمل المهارات والتكنولوجيا والثقة، ما يجعلها وجهة مفضلة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف محمد سليماني، الرئيس التنفيذي لعمليات إنتلسيا في الأمريكيتين والأسواق الناطقة بالإنجليزية، أن مصر تمثل منصة انطلاق لخدمات الشركة العابرة للحدود.

مركز الإسكندرية نقطة انطلاق ناجحة للتوسع في مصر

أشارت الشركة إلى أن مركزها في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، الذي تم افتتاحه في 2023، حقق نجاحًا لافتًا بتوظيف 2700 متخصص، ما يعكس وفرة المهارات وسهولة ممارسة الأعمال في مصر.

إنتلسيا هي شركة عالمية رائدة في خدمات التعهيد، يعمل بها أكثر من 40,000 موظف في أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين، وتقدم حلولًا مرنة وفعّالة لتحسين تجارب العملاء وتعزيز كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات. وتسعى إلى تكرار نموذجها الناجح في البرتغال عبر السوق المصري.