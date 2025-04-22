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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

“تعليم بورسعيد” تشهد انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل حديثي التخرج

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج
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شهد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، انطلاق البرنامج التدريبي لتأصيل دور المدرسة في تأهيل حديثي التخرج من كليات التربية، بمقر مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات.

تأهيل خريجي كليات التربية

وقدم نائب محافظ بورسعيد الشكر لقيادات تعليم بورسعيد على الجهد المبذول لإنجاح التدريب بهدف تأهيل خريجي كليات التربية من الناحية التطبيقية والعملية لخلق التكامل مع الدراسة الجامعية من خلال التعاون مع جامعة بورسعيد والمركز الجامعي للتطوير المهني لتمهيد الطريق لهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في مجال التربية والتعليم.

لغة الجسد 

ونقل محمد أحمد فرح نائب رئيس جامعة بورسعيد تحيات رئيس الجامعة للحضور الكريم، مشيرا إلى أن التدريب يشمل العديد من الركائز مثل لغة الجسد وضبط النفس ودراسة الأنماط الشخصية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والمواطنة الوظيفية وإدارة الفصل وكيف أن تكون مدرس فعال.

جاء ذلك بحضور  إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الخاصة وميرفت فراج مدير مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات وجمع من قيادات التعليم بالمحافظة وخريجي كليات التربية بالمحافظة.

إستخدام الذكاء الاصطناعي التربية والتعليم الدراسة الجامعية الذكاء الاصطناعي تعليم بورسعيد