دعوة للمشاركة في اللجنة التنظيمية لانتخابات نقابة الصحفيين

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في المشاركة باللجنة التنظيمية للعملية الانتخابية إلى تسجيل أسمائهم عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 01099744659، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع تنظيمي مع اللجنة.

موعد الاجتماع التنسيقي

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أبريل 2025، بمقر النقابة، لوضع التصورات والاستعدادات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل يليق باسم نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية.

التأكيد على الحياد التام

وشدّد جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أهمية التزام جميع المشاركين في اللجنة التنظيمية بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، سواء على منصب النقيب أو عضوية المجلس، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يكون أي من المشاركين ضمن فرق الحملات الانتخابية لأي مرشح