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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة مقترح رفع كفاءة طريق

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام المساعد
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عقد السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً، بحضور مسؤولى الطرق والنقل والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وذلك لمناقشة مقترح بشأن رفع كفاءة طريق موازي لطريق السادات بمنطقة محي الدين المتاخمة لأطراف قرية تزمنت بمركز بني سويف .

مقترح برفع كفاءة طريق موازي لطريق السادات

 وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من المقترحات والبدائل بشأن تطوير المنطقة المذكورة بطول 300 مترا منعا لأي تعديات عليها حيث تم طرح إمكانية تطويرها بعمل انترلوك  بدلا من الرصف نظرا لارتفاع تكلفة وأعمال الرصف، وبخاصة وأن الشارع الرئيسي مرصوف وبه حارات  تكفي لاستيعاب الكثافات المروروية

 شهد الاجتماع: المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسئولو الري والصرف والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمتابعة بديوان عام المحافظة

 

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