اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تدعو المرشحين لتحديد مندوبيهم

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الزملاء المرشحين لمقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، إلى سرعة إرسال أسماء مندوبيهم بلجان الاقتراع والفرز، وفقًا للضوابط التالية:

تحديد مندوبي المرشحين لانتخابات الصحفيين

عدد المندوبين المسموح به

• مرشحو مقعد النقيب: يمكن لكل مرشح تمثيله بـ24 مندوبًا أصليًا، بالإضافة إلى 10 مندوبين احتياطيين في لجان الاقتراع والفرز.

• مرشحو عضوية المجلس: يحق لكل مرشح تمثيله بخمسة مندوبيين أصليين، وثلاثة احتياطيين.

الشروط الواجب توافرها في المندوبين

• يجب أن يكون جميع المندوبين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، المقيدين بجدول “المشتغلين”، ومسددين لاشتراك النقابة حتى عام 2025.

الموعد النهائي لتسليم الأسماء

• على كل مرشح أن يرسل قائمة بأسماء المندوبين، مرفقة بصور شخصية وصور من كارنيه العضوية لعام 2025، وذلك في موعد أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري، إلى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالطابق الثاني في مقر النقابة.

تعليمات التغطية الصحفية والإعلامية

• تتيح اللجنة لكل الصحف ووسائل الإعلام حق تغطية العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، شريطة إرسال أسماء المندوبين المكلفين بالتغطية، مرفقة بصورة الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية، في موعد أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري.

