في زيارة فجائية.. وكيل تعليم الوادي يثني على انضباط الدراسة بـ"ناصر" الابتدائية

فاجأ سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مدرسة ناصر الابتدائية بالخارجة في زيارة ميدانية مفاجئة.

وتابع وكيل الوزارة خلال الزيارة المستوى التحصيلي للتلاميذ في مختلف الصفوف الدراسية، حيث أبدى إعجابه الكبير بمستوى الانضباط والالتزام الذي ظهر به جميع العاملين بالمدرسة، من معلمين وإداريين، أثناء تأديتهم لمهامهم الموكلة إليهم.

متابعة شاملة للأنشطة المدرسية والتزام بالمعايير الأمنية

كما حرص وكيل الوزارة على متابعة الأنشطة التربوية المختلفة التي يتم تفعيلها داخل المدرسة، مشيدًا بجودة تنفيذها وأثرها الواضح في تعزيز البيئة التعليمية. وأكد على أهمية الاستمرار في الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة لضمان حماية التلاميذ والعاملين على حد سواء.

دعوة للاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الأداء

وخلال الزيارة، وجه الدكتور سامي فضل دياب العاملين بالمدرسة بضرورة مواصلة العطاء وتحقيق أعلى مستويات الأداء، مع الحفاظ على المظهر الحضاري المتميز الذي يعكس الجهود المبذولة في تحسين العملية التعليمية، كما تمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح في مهامهم التعليمية.