تحرير 25 محضرا صحيا في حملات نفذتها مراقبة الأغذية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا يفيد بالإشارة إلى تنفيذ حملة شملت 22 منشأة غذائية بمركز وبندر سمسطا.

تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية

جاء ذلك ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن التحفظ على 12 كجم مواد غذائية متنوعة و10 لتر عصائر لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 3 عينات لبيان صلاحيتها ، كما تم رصد 12 منشأة تعمل بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع حيالها.

مراقبة الأغذية ببني سويف يحرر 25 محضر بمركز وبندر سمسطا

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مسعد إبراهيم يوسف مراقب أول الأغذية، محمد نادي ربيع ،محمود منصور طة مفتشي أغذية.