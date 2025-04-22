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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال وجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال التجاري

الصومال
الصومال
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بحث وزير التجارة والصناعة الصومالي محمود آدم جيسود، مع رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل محمد،سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجال التجاري.
و أكد الجانبان خلال اللقاء اليوم الثلاثاء،في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير التجارة الصومالي إلى جيبوتي، وفقا لوكالة الأنباء الصومتالية "صونا"،على أهمية زيادة التبادل التجاري.
وأعرب وزير التجارة الصومالي خلال اللقاء عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الجيبوتي على كرم وحفاوة الإستقبال الذي حظي به خلال الزيارة.
 

الصومال جيبوتي