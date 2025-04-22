إطلاق فعاليات دورة "التدريب التكنولوجي" لأعضاء مركز شباب الأقالتة بالأقصر

أطلقت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة "التدريب التكنولوجي" لأعضاء مركز شباب الأقالتة بمدينة القرنة غرب الأقصر، لاستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسب الآلي، لبناء الكوادر البشرية للتدريب على علوم الحاسب الآلي.

التدريب

أدار الدورة التدريبية، محمود حنفي مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة، والذى تناول العديد من المحاور فى الدورة التدريبية على مستويين، المستوى الأول ويندوز وانترنت وبرنامج معالج النصوص وورد وبرنامج العروض التقديمية، والمستوي الثاني يتضمن برنامج إكسيل وأكسيس.

مدير رياضة الأقصر: تكنولوجيا المعلومات لم يعد خيارًا بل ضرورة

وأوضح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم بالمعارف والمهارات، التي تضمن لهم مكانة في سوق العمل بما يعزّز من فرص الشباب ويصقل قدراتهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات لم يعد خيارًا، بل ضرورة في مختلف المجالات، مشددًا على أن تعلمه بات أمرًا حتميًا لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

تمت الدورة التدريبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبداللطيف إدارة تمكين الشباب، ومحمود حنفي منسق المشروع.