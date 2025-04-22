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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الإيطالية تعلن الحداد الوطني لمدة خمسة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان

نعش البابا فرانسيس
نعش البابا فرانسيس
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ الحداد الوطني لمدة خمسة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - في نسختها الإنجليزية - أنه من المقرر أن يستمر الحداد حتى يوم السبت المقبل، حيث ستقام جنازة البابا الراحل خارج كنيسة القديس بطرس.
وكان الفاتيكان قد أعلن أمس /الإثنين/ وفاة البابا فرانسيس عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد مرور يوم واحد على دعوة البابا إلى إنهاء الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك خلال كلمته في قداس عيد الفصح بساحة القديس بطرس.
واعتبر البابا أن عيد الفصح فرصة مناسبة للدعوة إلى تحرير أسرى الحرب والإفراج عن السجناء السياسيين.. وظهر البابا وهو جالس على كرسي متحرك ويبدو متعبا، ولكنه تمكن من التلويح للحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس، حيث هنأ الجميع بحلول عيد الفصح وتمنى لهم قضاء عيد سعيد.

 

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