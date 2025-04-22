«تنمية» تتعاون مع «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلات وتحصيل المستحقات

أعلنت شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «أمان القابضة» بتوفير قنوات رقمية جديدة لعملاء شركة «تنميه»، لتمكينهم من صرف التسهيلات الائتمانية وسداد المستحقات بسهولة ومرونة.

سداد الأقساط في أي وقت

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية رقمية متنوعة للعملاء وتمكينهم من سداد الأقساط في أي وقت على مدار الأسبوع عبر شبكة منافذ أمان الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التقيد بساعات العمل الخاصة بها.

وفي هذا السياق، أشاد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، بهذا التعاون الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الشركة، حيث سيسهم في تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية الآمنة في أي وقت ومن أي مكان، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة التوسعية والتي تركز على التحول الرقمي لتجربة العملاء بالكامل، لتزويدهم بتجربة مرنة وسلسة وخيارات تمويلية متنوعة.

كما أكد ﭼونسون أن «تنميه» تلتزم بتعزيز قدراتها الرقمية لتوفير أفضل الحلول الابتكارية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم تجربة رقمية مطوّرة ومتكاملة.

تسهيل المعاملات المالية

ومن جانبه، أضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أن هذه الشراكة تعد خطوة محورية وتهدوتهدف لنشلنشر المدفوعاالمدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء مصر، كما أنها تعكس رؤية الشركة فيما يتعلق بتسهيل المعاملات المالية ودعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

وأوضح مغازي أن «أمان القابضة» تحرص على توفير تجربة دفع سلسة وسريعة وآمنة لعملاء «تنميه». من خلال شبكتها الواسعة وبنيتها الأساسية المتقدمة، والتي تشمل ما يزيد عن 2000 خدمة مالية، وتستقبل يوميًا ما يزيد عن 2 مليون عملية مالية، لخدمة أكثر من 30 مليون عميل و 050 ألف تاجر. كما تدير الشركة شبكة تضم 150,000 نقطة بيع تقبل الدفع النقدي والإلكتروني في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما أكد أن هذا الامتداد الواسع للبنية التحتية الرقمية يعزز من أهمية هذه الشراكة، ويجعلها خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة «تنميه» تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر باقة متنوعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم في بناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وقد تمكنت «تنميه» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.

وقد قامت «تنميه» بتوفير ما يربو على 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا أكثر من 30 ألف عميل جديد، وذلك من خلال أكثر من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي يبلغ عددها 350 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.

كما تجدر الإشارة أن شركة أمان القابضة هي إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا غير المصرفية، وتضم أربعة أذرع تكنولوجية وهم: أمان لتكنولوجيا المدفوعات، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات، وأمان للتوريق.

ومنذ تأسيسها عام 2016، تلتزم أمان بدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات مالية بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها عبر شبكة من نقاط البيع والفروع.