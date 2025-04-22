بإجمالي 108 آلاف فدان.. محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح  بإهناسيا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن، مشددا على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة .

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح

جاء ذلك خلال افتتاحه حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024 /2025 داخل أحد الحقول بمركز بني سويف، بحضور المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أشرف صلاح رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية بسدس والمشرف العلمي على محافظة بني سويف، علي يوسف رئيس مركز بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، ومسوؤلى الإدارتين الزراعية والتموين ببني سويف

وهنأ المحافظ المزارعين بموسم حصاد الخير، خلال تجوله بأحد الحقول الإرشادية بزمام اهناسيا الخضراء ومساحته 3 أفدنة ، متمنياً أن يكون هذا الموسم فاتحة خير وبركة على مزارعي مصر،منوهاً أن الدولة بمؤسساتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد والتوريد وتسليم مستحقاتهم، مشيرا إلى أن بني سويف أصبحت خلال السنوات الماضية من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة، لاسيما مع وجود مركز بحوث سدس والذي يقوم علماؤه باستنباط سلالات من التقاوي عالية الإنتاجية، ومقاومة للآفات والتغيرات في الأحوال الجوية، بما يسهم في خطة الدولة التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتجية لتجسير فجوة الاستهلاك وهو ما يرتكز أساسا على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية

من جانبه أضاف وكيل الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي 2024/ 2025 قد بلغت 108 آلاف و485 فداناً شاملة الأراضي القديمة والجديدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يسهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون

فيما أشار وكيل وزارة التموين إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة والمرور الميداني لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح،والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتفتيش على الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع أي تداول للقمح بشكل غير قانوني ، حيث تم تجهيز نحو 22 موقع تخزيني بطاقة استيعابية 250 ألف طن منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، منوهاً عن وجود خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها علي سعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والـزمني، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لتوريد القمح والتي تحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ

من ناحيته أضاف المشرف العلمي على محافظة بني سويف بمركز بحوث سدس، أن حقل الإرشاد الذي شهد افتتاح موسم الحصاد، هو أحد الحقول الإرشادية البالغ مساحتها 450 فداناُ "أراض قديمة وجديدة" والتي يتم تسويتها بالليرز وزراعته بنظام المصاطب وتتميز بترشيد الاستهلاك في كميات المياه والتقاوي بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% عن نظم الزراعة بالحقول التقليدية، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية المتوقعة هذا العام تٌقدر بنحو 22 أردبا للفدان بزيادة عن متوسط العام الماضي والمقدر بــ 19.5 أردبا، وذلك بحسب لجنة تقدير العينات بمركز بحوث سدس الزراعية، والذي يعد صرحا علمياً يشتهر بإنتاج العديد من التقاوي والسلالات القديمة والحديثة للأقماح منها سدس 12 و14 و15 و16 ،ومنها سلالات خاصة بقمح المكرونة والتي أُطلق عليها اسم "بني سويف 1 ،5،7،9 " تقديرا وتكريما لاسم المحافظة.