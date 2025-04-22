اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة بنها، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً اليوم وحتى الساعة الخامسة فجرًا من غد الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.

قطع مياه الشرب عن مدينة بنها

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن مدينة بنها

وأكدت أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، وللاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.