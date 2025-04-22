المستشار شادي رياض يستعرض تحديث قاعدة بيانات الناخبين وآلية عملها

استعرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كيفية تحديث قاعدة بيانات الناخبين وآلية عملها، وفقا تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956،مشيراََ إلي أن المادة "13"من القانون تنص على أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إيها، كما أقرت المادة "14"بأن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان و بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

أشهر ناخب في جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين لدي الهيئة



وكشف «رياض»، خلال كلمته بالجلسة الثالثة تحت عنوان "إدارة وتنفيذ العلمية الانتخابية ـ عرض مواد تعريفية للمتابعين و الناخبين"، عن أشهر ناخب في جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين لدي الهيئة في عام 2024، وهو اسم محمد علي محمد علي، حيث تكرر هذا الاسم بقاعدة بيانات الناخبين 4533 مرة.

وأشار إلى أن بطاقة الرقم القومي الحديثة استطاعت من خلال الرقم القومي لها تمييز كل هذه الأسماء وتحديد الدوائر الخاصة بها وتسهيل عملية التصويت علي عكس البطاقة الوردية القديمة، مضيفاً أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين تتمثل في:استلام التحديثات من مصادر ورودها، تنقية وتوحيد عناوين الناخبين، تحديد تبعية العناوين للتقسيمات الإدارية وإدارة المراكز الانتخابية، التوزيع الاسترشادى لعناوين الناخبين على المراكز الانتخابية،ارسال مشروع التوزيع لمديريات الامن للمراجعة، استلام الملاحظات من مديريات الامن ومراجعتها، إعداد مقترح أعداد اللجان الفرعية، العرض على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة.

ويذكر أن، أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات انطلقت صباح اليوم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.



فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات



وتُعقد الفاعلية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.