فيديو.. وليد الشامي يطرح أغنيته الجديدة "قد السما"

طرح الفنان وليد الشامي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قد السما"، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

حملت الأغنية كلمات الشاعر أنور المشيري، ومن ألحان أحمد الهرمي، وكان التوزيع الموسيقي على يد الموزع زيد نديم، بينما قام المهندس جاسم محمد بعملية المكس والماستر.

وتُعتبر أغنية "قد السما" تجربة موسيقية متكاملة تُعبّر عن مشاعر الحب والاشتياق بلغة فنية راقية، تجمع بين رومانسية الكلمات وجماليات التلحين.

أحدث أعمال وليد الشامي

يُذكر أن وليد الشامي يعيش حاليا فترة من النشاط الفني، سواء من خلال إصداراته الغنائية الجديدة أو حفلاته الغنائية، حيث كان قد أطلق مؤخرا "ميني ألبوم" ضمّ أربع أغانٍ جديدة، حمل عنوان "رحلة العلا".

تفاصيل الميني ألبوم

يتضمن "ميني ألبوم" وليد الشامي، أربع أغنيات، أبرزها الديو الغنائي الذي يجمعه بالفنان راشد الماجد في أغنية "لو إيدي" من كلمات مساعد الشمراني وألحان ياسر أبو علي وتوزيع موسيقي هشام السكران، والأغنيات الثلاث هي: "لا تحملني من كلمات شموخ العقلا "العالية" وألحان ياسر أبو علي وتوزيع موسيقي مهند سيف، و"عندي قناعة" من كلمات قوس وألحان وليد الشامي وتوزيع موسيقي خالد عز، و"كأني" من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الرواي.

https://youtu.be/hKz-BcofZHs?si=uH8VU3rrUV2PIFSB