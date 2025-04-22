مقترح برلماني لحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر، لما له من خطورة على الصحة العامة.

وقالت النائبة- في مقترحها- تعد وجبة المكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار في مصر، وتُعد خيارًا مثاليًا للكثير من ربات البيوت، نظرًا لسرعة تحضيرها كما إنها رخيصة الثمن لا تتجاوز 5 جنيهات.

تحذيرات عديدة من الأطباء لانتشار الاندومي

وجاء في مقترحها:" على الرغم من التحذيرات الدورية الصادرة من الأطباء في مصر، يكثر انتشار "الأندومي" في المنازل، والأخطر من ذلك تتواجد عربات الأندومي أمام المدارس والميادين والشوارع دون أي تحرك من الجهات المعنية".

وذكرت "رشدي"، خلال الفترة الأخيرة شهدنا عدة وفيات في مصر أبلغ ذوي المتوفين إنها كانت ناتجة عن تناول "الأندومي"، ومنها الطفلة "كاترين.ا"،15 عاما، بقرية صدفا بمحافظة أسيوط، كما توفيت طالبة تدعى رحمة يوسف، 14 عاما، عقب تناولها وجبة أندومي، فيما لقيت طفلة تدعى "ندي .ش"، 13 عاما، مصرعها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سامة ، عقب وصولها مستشفى أبشواي المركزي.

وتابعت، كما تُوفي طفلتان شقيقتان في مركز إدفو بمحافظة أسوان بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "الإندومي"، كما أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائى، فى إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بمحافظة المنوفية، وتبين بالفحص أن الطالبات تناولن وجبة "إندومى".

وكشفت النائبة مي رشدي، إنه في شهر أبريل من عام 2022 ، أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا بسحب الإندومي من الأسواق بسبب وجود أضرار صحية شديدة الخطورة في أكياس الإندومي، كما أصدرت قرارا بمنع تداول 3 أنواع من منتجات "الأندومي"، غير إنه على أرض الواقع مازالت هذه المنتجات متداولة.

ونوهت إلى أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم ومكسبة نكهة وخطيرة جدًا وتصيب بضمور الأعصاب، كما تؤدي إلى الوفاة حال الإفراط في تناولها لسنوات.

وأشارت إلى أن هناك قرارات بحظر ومنع تداول منتج "الإندومي" في عدد من دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل الإمارات، كما حظرت كلًا من ماليزيا وتايوان هذا المنتج بعدما اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان في ماركة “إندومي” الشهيرة للمكرونة سريعة التحضير.

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك، إزاء استمرار تناول أطفالنا هذا المنتج في ظل ما يشكله من خطر داهم على صحتهم في ضوء ما أثبتت دراسات علمية حديثة، ومن ثم يتعين منع تداول هذا المنتج في مصر.