الرسايل هتروح عليك.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيًا خلال أيام

يشهد العالم العديد من التطورات التكنولوجية التى قد تؤثر على خدمات بعض وسائل التواصل الاجتماعى والتى اصبحت جزء هام جدا فى حياتنا اليومية، حيث أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، عن إيقاف دعم التطبيق على عدد من الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل وذلك اعتبارًا من مايو 2025، مما ينذر بتوقف الخدمة نهائيًا على هذه الهواتف خلال أيام والرسايل هتروح عليك.

واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيًا خلال أيام

لن يتمكن مستخدمو أجهزة iPhone التي تعمل بإصدار iOS أقل من 15.1 من تشغيل تطبيق واتساب، سواء النسخة العادية أو التجارية (WhatsApp Business). وتشمل هذه القائمة أجهزة مثل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، كما لن يتمكن مستخدمو النسخ التجريبية عبر TestFlight من مواصلة استخدام التطبيق.

قائمة الهواتف المتأثرة بالتحديث الجديد

وفي السياق ذاته، لن يتمكن مستخدمو نظام macOS من تشغيل النسخة القديمة من واتساب، حيث دعت "ميتا" المستخدمين إلى تحميل النسخة الجديدة التي تتطلب نظام macOS 11 أو أحدث، عبر الموقع الرسمي أو متجر Mac App Store، لتفادي التوقف المفاجئ.

هواتف أندرويد أيضًا على القائمة

لم تسلم بعض هواتف أندرويد القديمة من القرار، حيث سيتوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل بإصدار Android 4.1 أو أقل، ومنها: Samsung Galaxy S2، HTC Desire، وأجهزة أخرى لا تدعم التحديثات الحديثة.

ما الحل؟

تنصح الشركة المستخدمين بسرعة التحقق من إصدار نظام التشغيل بهواتفهم، وتحديث النظام في حال توفر إصدار أحدث أو التفكير في الترقية لجهاز جديد يواكب التحديثات، لضمان استمرار استخدام التطبيق دون انقطاع أو فقدان للبيانات لتعزيز مستوى الخدمة بشكل جيد دون فقدان اى بيانات شخصية بتباع تلك الخطوات البسيطة التى تمكن من خلالها الحفاظ على الخصوصية المطلوبة حيث ان بعض الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل تحتاج الى تحديثات لتفادى التوقف المفاجئ وذلك اعتبارًا من مايو 2025 مما ينذر بتوقف الخدمة نهائيًا على هذه الهواتف خلال أيام والرسايل هتروح عليك