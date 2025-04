بعد غياب عشر سنوات.. فيلم happy heroes : the stones في دور العرض المصرية

ينطلق غدا فيلم الرسوم المتحركة happy heroes : the stones للمخرج ويمينغ هوانغ في دور السينما المصرية ، بواسطة فور ستار فيلمز.

يدور الفيلم عن مجموعة من الأبطال الخارقين بعد أن فقدوا قواهم الخارقة في معركة من أجل كوكب X، يتحدون معًا ويشرعون في رحلة لاستعادة قواهم المفقودة وكوكبهم الأصلي.

يعتبر happy heroes: The Stones عودة هذه السلسلة إلى الشاشة الكبيرة بعد حوالي عشر سنوات من صدور أول فيلمين، HAPPY HEROES و HAPPY HEROES 2 PLANET WARS

فيلم Happy Heroes: The Stones من تأليف وإخراج ويمينج هوانج، وإنتاج مشترك بين Alpha Animation and Culture وCreative Power Entertaining وXiamen Hengye Film Industry وبطولة يوتنج دينج، وكوانسينج جاو، وهونجيون ليو، ويانزي يان، وتوزيع Four Star Films.