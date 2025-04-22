محمد شيمي: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من شركات قطاع الأعمال العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام، إنه تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات .

أكد وزير قطاع الأعمال، إنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري.

الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات



وأوضح: “لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذة الشركات وتضم 5 محاور .مبينا إلي أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للشيارات وكذلك الشركلت الخاسرة مثل شركة الألومنيوم”.

وشدد على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام.

وأضاف: “نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذة الشركات”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، لمخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال.

