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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية

المهندس محمد ثروت
المهندس محمد ثروت
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أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني

وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم ،أن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد أحد الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية

تنشيط السوق العقاري

وأوضح ثروت، أن نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، و تنشيط السوق العقاري، و خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة و تحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأختتم عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه قائلا: “ دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، و يخلق بيئة أكثر تنوعاً و عدالة و استدامة”.

تنشيط السوق العقاري عضو غرفة التطوير العقاري المهندس محمد ثروت تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني العدالة في تخصيص الأراضي