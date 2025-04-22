غدا.. نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

سيُنقل جثمان البابا فرنسيس الراحل صباح الأربعاء الساعة التاسعة من كنيسة بيت القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث سيُسجى هناك حتى موعد جنازته.

مراسم نقل الجثمان

سيرأس الكاردينال كيفن فاريل، رئيس كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، طقس نقل الجثمان يوم 23 أبريل. يبدأ الطقس بصلاة في الساعة التاسعة صباحًا، ومن ثم يتحرك الموكب عبر ساحة سانتا مارتا وساحة الشهداء الأوائل، ويخرج من قوس الأجراس إلى ساحة القديس بطرس، قبل أن يدخل الكاتدرائية من الباب الرئيسي.

عند مذبح الاعتراف، سيرأس الكاردينال قداس الكلمة، لتبدأ بعده الزيارات العامة لجثمان البابا.

قداس الجنازة

أعلن المكتب الصحفي للكرسي الرسولي أن قداس الجنازة سيُقام صباح السبت الساعة العاشرة، وسيترأسه الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة.

وسيشارك في القداس عدد من البطاركة والكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة من مختلف أنحاء العالم.

ختام المراسم وبدء الحداد الرسمي

تُختتم مراسم الجنازة بتلاوة “صلاة التعزية الأخيرة” (Ultima Commendatio) و”صلاة الوداع” (Valedictio)، وهو ما يُعد إعلانًا رسميًا لبدء تسعة أيام من الحداد تُعرف بـ”Novemdiales”، تُقام خلالها قداديس لراحة روح البابا الراحل.



الدفن في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى

وبعد انتهاء مراسم الجنازة، يُنقل جثمان البابا فرنسيس من كاتدرائية القديس بطرس إلى كاتدرائية القديسة مريم الكبرى، حيث يُوارى الثرى في مثواه الأخير.