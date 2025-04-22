الجنيه الذهب يضرب الـ40 ألف جنيه.. والأسعار تخرج عن السيطرة| شاهد

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم، قفزة تاريخية، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية، بعد أن تخطى سعر الجنيه الذهب (دون مصنعية) حاجز 40 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصري، فيما وصل عيار 21 إلى 5000 جنيه للجرامز

ارتفاع غير مسبوق وسط طلب متزايد

يأتي هذا الارتفاع الكبير بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الطلب على المعدن الأصفر، خاصة من قبل المستثمرين والمواطنين الباحثين عن ملاذ آمن في ظل اضطرابات السوق وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

الأسباب وراء القفزة:

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسية المستمرة.

تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي وصل إلى 51 جنيهًا في السوق غير الرسمي.

إقبال كثيف على شراء الجنيهات الذهبية، التي تُعد خيارًا مفضلاً بين الشباب والمستثمرين الصغار كأداة ادخار آمنة.

وشهدت محال الصاغة ومواقع التجارة الإلكترونية المتخصصة نشاطًا غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، وسط محاولات من البعض لتأمين كميات من الذهب قبل موجة ارتفاعات محتملة جديدة.

في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المنحى الصاعد قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع والشراء، نظرًا لتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 5715 جنيه

عيار 22 5246 جنيه

عيار 21 5000 جنيه

عيار 18 4286 جنيه

الجنيه الذهب 40,000 جنيه

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