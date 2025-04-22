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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الجنيه الذهب يضرب الـ40 ألف جنيه.. والأسعار تخرج عن السيطرة| شاهد

الجنيه الذهب يضرب
الجنيه الذهب يضرب الـ40 ألف جنيه
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سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم، قفزة تاريخية، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية، بعد أن تخطى سعر الجنيه الذهب (دون مصنعية) حاجز 40 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصري، فيما وصل عيار 21 إلى 5000 جنيه للجرامز

  • ارتفاع غير مسبوق وسط طلب متزايد

يأتي هذا الارتفاع الكبير بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الطلب على المعدن الأصفر، خاصة من قبل المستثمرين والمواطنين الباحثين عن ملاذ آمن في ظل اضطرابات السوق وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

  • الأسباب وراء القفزة:

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسية المستمرة.

تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي وصل إلى 51 جنيهًا في السوق غير الرسمي.

إقبال كثيف على شراء الجنيهات الذهبية، التي تُعد خيارًا مفضلاً بين الشباب والمستثمرين الصغار كأداة ادخار آمنة.

وشهدت محال الصاغة ومواقع التجارة الإلكترونية المتخصصة نشاطًا غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، وسط محاولات من البعض لتأمين كميات من الذهب قبل موجة ارتفاعات محتملة جديدة.

في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المنحى الصاعد قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع والشراء، نظرًا لتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24       5715 جنيه

عيار 22       5246 جنيه

عيار 21       5000 جنيه

عيار 18       4286 جنيه

الجنيه الذهب  40,000 جنيه

 

https://youtube.com/shorts/oCA-9HYCI_8

 

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