قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بالنزهة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عامل المتهم بالتحرش بسيدة حال استقلالها أتوبيس بمنطقة النزهة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

التحرش بسيدة داخل أتوبيس بالنزهة

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها أتوبيس بدائرة القسم.

ضبط المتهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.