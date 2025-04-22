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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 9798 طنا و 972 كيلو قمح للشون والصوامع بالشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى  حيث   ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

كمية الاقماح الموردة لشون الشرقية

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٩٧٩٨ طن و ٩٧٢ كيلو جرام قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

 أشار وكيل وزارة التموين إلي إنه يقتصر إنه من شروط أماكن التخزين بالتأكد من خلو  المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥  من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة  وإعداد الصوامع  والبناكر والهناكر  والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح موسم ٢٠٢٥

وإمساك سجلات  بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

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