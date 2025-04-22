توريد 9798 طنا و 972 كيلو قمح للشون والصوامع بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

كمية الاقماح الموردة لشون الشرقية

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٩٧٩٨ طن و ٩٧٢ كيلو جرام قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشار وكيل وزارة التموين إلي إنه يقتصر إنه من شروط أماكن التخزين بالتأكد من خلو المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥ من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة وإعداد الصوامع والبناكر والهناكر والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح موسم ٢٠٢٥

وإمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.