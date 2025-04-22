تجديد حبس عصابة "الخطيفة" في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقو متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمدينة نصر، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

سقوط عصابة الخطيفة في مدينة نصر

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسوب "الخطف"، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مسروقات لدى عميلهما سيىء النية فنى صيانة ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

