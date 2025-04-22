أضرار نقص فيتامين B12.. خطر يهدد صحتك

يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الحيوية لصحة الجسم حيث يلعب دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الجهاز العصبي والمساهمة في إنتاج الحمض النووي، ورغم أهميته الكبيرة فإن نقصه يعد من الحالات الشائعة التي تمر دون ملاحظة في بدايتها و لكنها تترك آثارًا صحية خطيرة إذا لم يتم أدراكه في الوقت المناسب.

نقص فيتامين B12: الخطر الصامت الذى يهدد صحتك

أحد أبرز الأعراض الناتجة عن نقص فيتامين B12 هو الشعور بالتعب والإرهاق العام ويعود ذلك إلى أن نقص هذا الفيتامين يؤثر في قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء سليمة مما يؤدي إلى فقر الدم وبالتالي يقل وصول الأكسجين إلى الخلايا وقد يشعر الشخص أيضًا بضيق في التنفس أو خفقان في القلب حتى مع مجهود بسيط.

كما يؤثر نقص فيتامين B12 أيضًا على الجهاز العصبي بشكل مباشر فقد يعاني المصاب من تنميل أو وخز في اليدين والقدمين بسبب تلف الأعصاب الطرفية الناتج عن النقص المزمن.

كما يمكن أن يظهر ضعف في التوازن أو مشاكل في المشي خاصة لدى كبار السن وفي بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى مشاكل في التركيز أو ضعف الذاكرة.

أما من الناحية النفسية فقد يرتبط نقص هذا الفيتامين باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو القلق وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في B12 قد يظهر لديهم تقلبات مزاجية أو حتى أعراض ذهانية في الحالات القصوى.

الأعراض الجلدية ليست غائبة أيضًا؛ فقد تظهر شحوب في البشرة نتيجة فقر الدم، بالإضافة إلى التهابات في اللسان أو قرح في الفم كما يمكن أن يحدث فقدان للشهية أو فقدان للوزن بدون سبب واضح.

من الجدير بالذكر أن أسباب نقص B12 قد تعود إلى النظام الغذائي الفقير بهذا الفيتامين (خاصة لدى النباتيين) أو ضعف امتصاصه في الأمعاء كما في حالة فقر الدم الخبيث أو أمراض الجهاز الهضمي مثل داء كرون.

في النهاية يعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري أمرًا ضروريًا للوقاية من المضاعفات الخطيرة لنقص فيتامين B12. وغالبًا ما يكون العلاج بسيطًا من خلال مكملات غذائية أو حقن دورية بإشراف طبي.