موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت والقنوات الناقلة

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره نانت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتُقام المباراة المؤجلة من الجولة 29 على ملعب "لا البوجوار"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل فريق نانت المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف نزيف النقاط، بعد خسارته أمام رين بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية. ويسعى النجم المصري مصطفى محمد وزملاؤه إلى استعادة نغمة الانتصارات، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

في المقابل، يسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، بعدما حقق فوزًا صعبًا على لوهافر بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وكان سان جيرمان قد حسم رسميًا لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بينما يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت

من المقرر أن تُنقل مباراة باريس سان جيرمان ونانت عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة "beIN Sports HD".