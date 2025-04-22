شون وصوامع المنيا تستقبل 25845 طن قمح

أعلنت محافظة المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 25845 طنا و207 كيلو من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعاً لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة

شون وصوامع المنيا تواصل استقبال محصول القمح

ووجّه محافظة المنيا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تشكيل لجان فنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف.