أحمد عبد العزيز: للنهوض بالدراما لا بد من إعطاء العيش لخبازه

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أنه لابد من إعطاء العيش لخبازه للنهوض بالدراما والمختصين بها وتشجيع الشباب والفكر الجديد

جاء ذلك خلال موتمر مستقبل الدراما فى مصر المنعقد اليوم الثلاثاء بماسبيرو تحت رعاية الكاتب احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وقد رحب الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بكل ضيوف مؤتمر ماسبيرو للدراما الذى انطلقت جلسته الأولى بماسبيرو تحت عنوان “الدراما المصرية الآن ومستقبلها” بحضور عدد كبير من الفنانين والكتاب والمخرجين منهم المخرج الكبير محمد فاضل ومحمد صبحى والكاتب محمد جلال عبد القوى والفنان محمود حميدة والفنان هانى رمزى والفنان اشرف عبد الباقي والمخرج مدحت العدل

ومن المقرر أن يكرم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء المخرج الكبير محمد فاضل ومحمد جلال عبد القوى والفنانة سميرة أحمد والفنان رشوان توفيق خلال مؤتمر ماسبيرو للدراما المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر الوطنية للإعلام

وقد صرح المسلماني، بإن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي ، وتدمير قيم العائلة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن المؤتمر يتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد ، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.