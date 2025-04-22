علاج 287 مريضًا في قافلة طبية بالمنيا

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 01:32 م

نجحت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، فى تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا استهدفت تقديم الدعم الطبي لعدد (287) مريضًا ومريضة بقري الريدي والدكتور وشمس الدين وصفط ابو جرح بمركز بني مزار.

علاج (287) في قافلة طبية بالمنيا

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 68حالة .

وأشار إلى أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



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