أعلن محمد حلمي، وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد والقائم بأعمال مدير عام المديرية، اليوم الثلاثاء، عن أنه بلغ إجمالي توريد وإستلام الأقماح من المزارعين حتى اليوم 173 طن و991 كيلوجرام قمح محلي.

بشائر الخير.. توريد 173 طن قمح محلي إلى شون وصوامع بورسعيد

وأكد خلال متابعته أعمال توريد القمح في الشون والصوامع، إلى استمرار التوريد حتى الانتهاء من موسم الحصاد، لافتا أنه يختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد.

متابعة يومية لعمليات استلام القمح في بورسعيد

وأشار إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وذلك بناء على تكليفات اللواء أركان مُحب حبشي، محافظ بورسعيد.