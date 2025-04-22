محافظة قنا تبدأ توريد القمح المحلي لموسم 2025

بدأت محافظة قنا رسميًا في استقبال محصول القمح المحلي لموسم 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تيسير عمليات التوريد وتشجيع المزارعين من خلال تحديد سعر توريد عادل ومغر يتجاوز السعر العالمي، وضمان توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان موسم ناجح.

إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح بلغت 88 ألف فدان

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 88,262 فدان فيما تستهدف المحافظة توريد 227 ألف طن من القمح المحلي، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم بفضل انتظام عمليات التوريد وتحسن الإنتاجية.

وأوضح القط، أن معدل التوريد اليومي بلغ 1200 طن يتم استقبالها عبر 12 نقطة استلام موزعة على مستوى المحافظة تشمل صوامع، وبناكر، وشون مطورة، بما يضمن سهولة الوصول وتقليل الضغط والتكدس في مواقع التسليم.

صوامع حديثة لاستقبال محصول القمح في قنا

أكد وكيل الوزارة أن محافظة قنا تمتلك 4 صوامع رئيسية مجهزة بأحدث تقنيات التخزين التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول. كما أشار إلى وجود فرق عمل متخصصة من لجان التموين تتابع أعمال الاستلام بشكل يومي لحل أي مشكلات قد تواجه الموردين، بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن جميع مواقع استلام القمح تم تجهيزها بالكامل وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مع توفير فرق عمل مدربة لضمان انسيابية عملية التوريد، وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين بدعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

سعر توريد تنافسي للقمح

أوضح المحافظ، أن أسعار التوريد المعتمدة هذا الموسم جاءت مشجعة بشكل كبير، حيث تم تحديد سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 بـ2200 جنيها، ودرجة نقاوة 23 بـ2150 جنيها، ودرجة 22.5 بـ2100 جنيها، مؤكد أن هذه الأسعار تفوق نظيراتها العالمية، مما يمثل حافز قوي للمزارعين على التوريد.

غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة موسم حصاد القمح

وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى فرعية في جميع مديريات التموين بالجمهورية، لمتابعة سير الموسم لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي تحديات ميدانية، بما يضمن انتظام واستقرار عملية التوريد وتحقيق المستهدف الاستراتيجي.

متابعة توريد محصول القمح

اختتم حسن القط تصريحاته مؤكدًا أن المديرية تقوم بمتابعة دقيقة لكميات التوريد ومستوى الجاهزية بمواقع الاستلام المختلفة، لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف بأعلى كفاءة وجودة، بما يخدم مصلحة الدولة والمزارع على حد سواء.